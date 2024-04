بيلوسي: نتنياهو يُمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل منذ سنوات “عقبة” أمام حل الدولتين ويجب أن يستقيل.

وأوضحت بيلوسي في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة “ملتزمة” بأمن إسرائيل من كل النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Former Speaker of the US House of Representatives Nancy Pelosi has said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is an obstacle to a two-state solution and should resign | https://t.co/tE9XsoTsEx pic.twitter.com/3pUhgRea12

— RTÉ News (@rtenews) April 22, 2024