“مسرورون لأنه ما زال حيّا ولكن”.. عائلة أسير إسرائيلي ترد على “فيديو” القسام (شاهد)

بعد نشر مقطع مصور له شنّ فيه هجومًا لاذعًا على حكومة تل أبيب، بثت عائلة الأسير الإسرائيلي “هيرش جولدبيرغ بولين” مقطع “فيديو” طالبت فيه بـ”إنهاء المعاناة في المنطقة”، وسرعة إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي وقت سابق اليوم نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لـ(حماس)- تسجيلًا مصوّرًا للأسير الإسرائيلي هاجم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته على إهمال قضيتهم، وطالبهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى لدى غزة.

وقالت والدة الأسير إن ابنها “اختُطف” ابنها منذ 201 يوم، فيما قال والده إن “المشاعر فاضت بهم بعد عرض المقطع المصور لابنهم الأسير لدى المقاومة”.

وأشار والده إلى أنهم مسرورون بعد أن تأكدوا أن ابنهم ما زال على قيد الحياة، ولكنهم قلقون على صحته وعافيته، وكذلك باقي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وكل من يعانون في هذه المنطقة.

وناشد الأب “كل قادة الأطراف المنخرطة في المفاوضات حتى اليوم (قطر، مصر، الولايات المتحدة، حماس، إسرائيل) اتخاذ الفرصة لعقد صفقة لإعادة الأسرى وإنهاء المعاناة في المنطقة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء تظاهر إسرائيليون، وأشعلوا النار في محيط مقر نتنياهو في القدس المحتلة بعد أن نشرت كتائب القسام المقطع المصور للأسير الإسرائيلي الذي ظهر بيد مبتورة، منتقدًا نتنياهو وحكومته، ومتهمًا إياهم بالتقصير وعدم الاكتراث بالأسرى الإسرائيليين لدى (حماس)، وتعطيل أي صفقة لخروجهم.