منسقية النازحين في دارفور: تسجيل أكثر من 500 إصابة بالسل منذ عام 2023

كشف آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين في إقليم دارفور غربي السودان، عن تفشي الأمراض والأوبئة بين النازحين في المخيمات بمدينة نيرتتي في ولاية وسط دارفور والمجتمعات المضيفة والمناطق المحيطة بها، خاصة أمراض “الإسهال والملاريا والسل”.

وأعلن عن تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة بمرض السل منذ عام 2023 وحتى الآن، حيث انتشر المرض داخل مخيمات النازحين وأحياء مدينة نيرتتي والمناطق المجاورة لها، في ظل عدم توفر العلاج في مستشفى المنطقة الريفي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بشكل ملحوظ بين الشرائح كافة.

ودعا المتحدث، منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والمعنيين كلهم بالقضايا الإنسانية والصحية، إلى توحيد جهودهم، لمواجهة هذا المرض من خلال توفير اللقاحات بشكل طارئ.

وفاقمت الحرب التي اندلعت في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل عام، من حدة الأزمة الإنسانية في إقليم دارفور الذي يضم العديد من مخيمات النازحين، بسبب تردي الحالة الأمنية، وتصاعد حدة الاشتباكات التي عطّلت وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى الإقليم.