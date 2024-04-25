الأمم المتحدة: إسرائيل عرقلت ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل/نيسان الجاري قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة “إن المهام الإنسانية لم تصل اليوم إلى شمال غزة، بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته”.

وأوضح أن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل الجاري قوبلت بالرفض، أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

Some good news for #Gaza

Yesterday, more than 310 trucks of aid entered.

This is the highest # since the war began on 7 October.

This shows that when there is a will there is a way. It needs now to be sustained & further increased.

Trucks should include both commercial and… pic.twitter.com/n0IsgH1VyK — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 23, 2024

من جهته، قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن الوصول الإنساني الآمن دون عوائق إلى شمال غزة ما زال أمرًا صعبًا للغاية، وفق الموقع.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم، إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

Yesterday, @UNRWA & @UNICEF jointly undertook a high-risk mission to North #Gaza to provide life-saving medical & water-purification aid to people in Jabalia.@UNRWA is the backbone of the humanitarian effort, bringing life-saving assistance to people across the #GazaStrip pic.twitter.com/aSEfgYtrt1 — UNRWA (@UNRWA) April 24, 2024

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “بالأمس (الثلاثاء)، قامت الأونروا واليونيسف بشكل مشترك بمهمة عالية المخاطر إلى شمال غزة لتوفير مساعدات طبية وتنقية مياه منقذة للحياة إلى سكان جباليا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.