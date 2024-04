الأمم المتحدة: إسرائيل عرقلت ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل/نيسان الجاري قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة “إن المهام الإنسانية لم تصل اليوم إلى شمال غزة، بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته”.

وأوضح أن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل الجاري قوبلت بالرفض، أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

Some good news for #Gaza

Yesterday, more than 310 trucks of aid entered.

This is the highest # since the war began on 7 October.

This shows that when there is a will there is a way.

It needs now to be sustained & further increased.

Trucks should include both commercial and… pic.twitter.com/n0IsgH1VyK

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 23, 2024