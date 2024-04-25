سياسة|قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل عرقلت ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة

بسبب إغلاق إسرائيل نقاط التفتيش

سلطات الاحتلال تمنع "الأونروا" من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة (غيتي)
25/4/2024-|آخر تحديث: 25/4/202401:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل/نيسان الجاري قوبلت بالرفض أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة “إن المهام الإنسانية لم تصل اليوم إلى شمال غزة، بعد أن أغلق الجيش الإسرائيلي نقاط التفتيش على طريقين بسبب تحركات قواته”.

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وأوضح أن أكثر من ثلث المهام الإنسانية إلى شمال غزة خلال إبريل الجاري قوبلت بالرفض، أو العراقيل من السلطات الإسرائيلية.

من جهته، قال فرحان حق نائب متحدث الأمم المتحدة، إن الوصول الإنساني الآمن دون عوائق إلى شمال غزة ما زال أمرًا صعبًا للغاية، وفق الموقع.

من جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم، إيصال مساعدات إنسانية إلى مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة “إكس”: “بالأمس (الثلاثاء)، قامت الأونروا واليونيسف بشكل مشترك بمهمة عالية المخاطر إلى شمال غزة لتوفير مساعدات طبية وتنقية مياه منقذة للحياة إلى سكان جباليا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات