“جاهزون لأي سيناريو”.. الفصائل الفلسطينية تحذر من تصعيد شامل في حال اجتياح رفح

دعت إلى الانتفاض العارم والاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس

حذرت الفصائل الفلسطينية من “التداعيات الكارثية والإنسانية لأي عدوان بري (إسرائيلي) على مدينة رفح”، جنوبي قطاع غزة.

كما حذرت الفصائل، مساء الأربعاء، في بيان صدر عقب اجتماع لها، من “تصعيد شامل وانفجار سيطال المنطقة برمتها، ويهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها في اجتياح بري لرفح”.

وجدد البيان مطالبة الدول العربية والإسلامية وأحرار وشعوب العالم بضرورة “تبني موقف عملي لوقف العدوان”، كما دعا “الشعوب الحرة الى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة الصهيونية”.

“الانتفاض والاشتباك المفتوح”

ودعا بيان الفصائل الفلسطينية، الجماهير في الضفة الغربية المحتلة إلى “الانتفاض العارم تنديدًا بالتهديدات الصهيونية باجتياح مدينة رفح”، و”الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في مواقع التماس وتحويل الضفة إلى كتلة لهب في وجه المستوطنين والجنود”.

وأكد البيان أن “المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تتجهز لأي سيناريو بما فيها اجتياح مدينة رفح”.

كما شدد البيان على أنه “لا صفقات تبادل إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات وكسر الحصار”.