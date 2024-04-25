حزب الله اللبناني يبث مشاهد استهدافات صاروخية لـ3 مواقع إسرائيلية (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني مقاطع مصورة لما قال إنها “رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، ردًا من الحزب على اعتداءات العدو التي طالت المدنيين اللبنانيين”.

وبدأ المقطع المصور باستهداف صاروخي لمستوطنة “شوميرا” في 24 من إبريل/نيسان الجاري، سبقه استهداف مؤرخ في 23 من الشهر ذاته لمستوطنة “مرغليوت”، واستهداف لقاعدة “عين زيتيم” العسكرية في 22 من الشهر الحالي.

وتتوتر الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزامنًا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على عموم قطاع غزة.

ويتبادل الجانبان القصف والاستهداف، في ظل الحرب التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الواسع في البنى التحتية، وتسبب الحصار بمجاعة إنسانية بحسب منظمات أممية ودولية.