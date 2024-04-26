فقد عائلته ومنزله وجامعته.. طالب من شمال غزة يوجه رسالة لطلاب الجامعات المتضامنين مع غزة (فيديو)

وجّه طالب فلسطيني من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 200 يومًا، رسالة إلى جموع الطلاب الذين يتظاهرون في الجامعات الأمريكية والأوروبية دعمًا لغزة ورفضًا للإبادة الجماعية.

وقال الطالب عز الدين لولو، في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصات التواصل “من طالب جامعي لا يزال في شمال غزة، فقد عائلته ومنزله وجامعته، إلى الطلاب الشجعان الذين يحتجون ضد الإبادة الجماعية، أقف معكم تضامنًا”.

وأضاف “أصواتكم قوية ونضالكم من أجل العدالة أمر بالغ الأهمية، لا تستلموا، العالم بحاجة لشجاعتكم وتفانيكم في نشر الوعي والمطالبة بالتغيير، أرى قوتكم، استمروا في النضال من أجل الصواب، لا تنسوا أصواكم تحدث فارقًا”.

"أصواتكم قوية لا تستسلموا".. طالب من شمال #غزة يوجه رسالة دعم لطلاب الجامعات الأمريكية المتضامنين مع غزة#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/1YojOvha3l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2024

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة، والتي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع. وأصبح الاعتصام الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم.

وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.