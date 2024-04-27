استشهاد شابين باشتباكات مع الاحتلال غرب جنين واحتجاز جثمانيهما

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، فجر اليوم السبت، باستشهاد شابين جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في محيط حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين شمالي الضفة الغربية، واحتجاز جثمانيهما.

وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عامًا) من بلدة كفر دان، وأحمد محمد شواهنة (21 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة؛ مما أدى إلى استشهاد الشابين، وإصابة شابين آخرين.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية، عبر مكبرات الصوت والمساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشهيدين شواهنة وعابد.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابين مصابين (25 عامًا و22 عامًا)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابتهما بأنها متوسطة.