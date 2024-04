تضرر سفينة نفط بريطانية إثر هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الجمعة، إصابة سفينة بأضرار إثر هجوم بصاروخين قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

وأفادت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، بأنه تم إبلاغها عن تعرض سفينة لهجومين في البحر الأحمر على بعد 14 ميلاً بحريًا جنوب غرب مدينة المخا.

وأوضحت أن الهجوم الأول (الذي لم تذكر طبيعته) وقع على مقربة من السفينة وشعر به طاقمها.

وتابعت أن الهجوم الثاني على السفينة يُعتقد أنه نُفذ بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، دون ذكر حجم الأضرار أو الجهة التي تتبع لها السفينة.

وأردفت: السلطات تحقق في الحادثة، فيما ننصح السفن بالعبور بحذر، وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه.

— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 26, 2024