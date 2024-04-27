حماس تعلن تسلمها رد إسرائيل على موقفها من مفاوضات وقف إطلاق النار

أكد خليل الحية، نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، فجر السبت، تسلم الحركة الرد الإسرائيلي الرسمي على موقفهم من المفاوضات الذي سُلّم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل/نيسان الجاري.

وقال الحية في بيان مختصر إن حماس ستقوم بدراسة المقترح والرد عليه حال الانتهاء منه.

وفي 13 أبريل/نيسان، أعلنت حماس أنها سلّمت الوسطاء المصريّين والقطريّين ردّها على اقتراح صفقة مع إسرائيل، مشدّدة على “التمسّك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار”.

في المقابل، ترفض إسرائيل وقفا دائما للنار وانسحابا كاملا لقوّاتها من غزّة، فيما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عزمه على غزو رفح بأقصى جنوب القطاع، زاعما أنّ المدينة تشكّل آخر معقل كبير لحماس.

يأتي ذلك في وقت وصل وفد مصري الجمعة إلى إسرائيل بحسب قناة “القاهرة الإخباريّة”، في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ونقلت القناة المصريّة عن مصدر “رفيع” قوله إنّ الوفد “يضمّ مجموعة من المختصّين بالملفّ الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة”.

وذكرت “القاهرة الإخباريّة” أنّ “هناك تقدّمًا ملحوظًا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزّة”.