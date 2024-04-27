شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا.. نعمت شفيق أمام ضغوط جديدة بعد قمع حراك طلابي داعم لغزة (فيديو)

واجهت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية (نعمت شفيق) ضغوطا جديدة أمس الجمعة، إذ وجهت لجنة الإشراف بالجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب قمع احتجاجات داعمة للفلسطينيين في الجامعة.

وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومراقبين من خارج الجامعة نعمت شفيق بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

تقويض الحرية الأكاديمية

وبعد اجتماع استمر ساعتين وافق مجلس جامعة كولومبيا على قرار خلص إلى أن إدارة شفيق “قوّضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت الخصوصية وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال استدعاء الشرطة وإنهاء الاحتجاج”.

وقال البيان إن “القرار أثار مخاوف جدية بخصوص احترام الإدارة للحوكمة المشتركة والشفافية في عملية صنع القرار بالجامعة”.

ولم يذكر مجلس الجامعة -الذي يتألف في معظمه من أعضاء هيئة التدريس وموظفين بالجامعة وعدد قليل من الطلاب- اسم نعمت شفيق وتجنب استخدام لغة أكثر قسوة بتوجيه اللوم إليها.

ونص القرار على تشكيل فريق عمل قال إنه سيراقب “الإجراءات التصحيحية” التي طلب المجلس من الإدارة اتخاذها للتعامل مع الاحتجاجات.

ولم يصدر رد فوري على القرار من نعمت شفيق، وهي عضو في مجلس الجامعة لكنها لم تحضر اجتماع أمس الجمعة، وقال (بن تشانغ) المتحدث باسم جامعة كولومبيا إن الإدارة تشترك في نفس الهدف مع مجلس الجامعة، وهو إعادة الهدوء إلى الحرم الجامعي، وإنها ملتزمة “بالحوار المستمر”.

إزالة الخيام.. واعتقالات

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددًا.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

شكوى اتحادية ضد الجامعة

من ناحية أخرى كشفت منظمة أمريكية، أنها قدمت شكوى اتحادية متعلقة بالحقوق المدنية ضد جامعة كولومبيا عقب اعتقال عشرات المحتجين المناهضين لحرب غزة الأسبوع الماضي بعد أن استدعت الجامعة الشرطة لفض مخيم المتظاهرين.

وحثت منظمة (فلسطين القانونية) وهي منظمة تسعى إلى حماية الحق في التحدث علنًا نيابة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وزارة التعليم على التحقيق في ممارسات الجامعة التي تتهمها بالتمييز ضد المؤيدين للفلسطينيين.

والأسبوع الماضي، حاولت جامعة كولومبيا فض مظاهرات بالقوة في الحرم الجامعي عندما أقدمت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق على خطوة استثنائية باستدعاء شرطة نيويورك لدخول الحرم الجامعي؛ مما أثار غضب العديد من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

واعتقل أكثر من 100 شخص وهو ما أعاد ذكريات المظاهرات المناهضة لحرب فيتنام في الجامعة قبل أكثر من 50 عاما.

وتتواصل الاحتجاجات منذ ذلك الحين في جامعة كولومبيا وتتمدد إلى جامعات أمريكية أخرى، وقد اعتقلت السلطات مئات المحتجّين الأسبوع الماضي.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء الحرب على غزة التي قتلت خلالها إسرائيل، أكثر من 34 ألفا، وتسببت في تشريد جميع سكان غزة تقريبا وانتشار الجوع وسط اتهامات بإبادة جماعية تنفيها إسرائيل.