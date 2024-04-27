عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري على حماس فشل (فيديو)

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة في بيان، مساء السبت، إن على الحكومة أن تختار بين إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة أو مواصلة الحرب واجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت العائلات، في بيان ألقاه عدد من ممثليها في تل أبيب، أن القيام بعملية عسكرية في رفح سيؤدي إلى مقتل مزيد من الأسرى.

وطالبت العائلات أعضاء الحكومة بدفع الثمن بوقف الحرب وإعادة أبنائهم، قائلين إن الضغط العسكري على حركة حماس فشل.

وقال بيان عائلات الأسرى إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته تخلوا عن الأسرى، وإن نتنياهو أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح الأسرى، ويخرب أي احتمال للتوصل إلى صفقة لمصالحه الشخصية.

ودعا البيان الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى وضح حد لحكومة نتنياهو، قائلا إن كل أسير يعود ميتا من غزة دمه في رقبتهما.

وتُقدّر تل أبيب عدد أسراها المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 134 أسيرا، في حين قالت حركة حماس ان العشرات منهم قُتلوا نتيجة القصف والغارات التي يتعرض لها القطاع من قبل قوات الاحتلال.

وفي المقابل، هناك 9 آلاف أسير فلسطيني على الأقل في السجون الإسرائيلية.