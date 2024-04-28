اعتقالات عنيفة لطلاب مؤيدين لغزة في جامعة إنديانا الأمريكية (فيديو)

اعتقلت إدارة شرطة جامعة إنديانا في بلومنغتون بالولايات المتحدة 23 شخصا اعتصموا في الحرم الجامعي احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وألقت الشرطة القبض على محتجين آخرين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية، أمس السبت، حيث تعهد الناشطون بمواصلة الحركة الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأخبرت شرطة ولاية إنديانا وشرطة جامعة إنديانا المتظاهرين بأنهم لا يستطيعون نصب الخيام والتخييم في الحرم الجامعي.

وعندما لم تتم إزالة الخيام، ألقت الشرطة القبض على المتظاهرين، ونقلتهم إلى مركز العدالة في مقاطعة مونرو بتهمة التعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال.

وجاء في بيان الشرطة أن “قسم شرطة جامعة إنديانا يواصل دعم الاحتجاجات السلمية في الحرم الجامعي التي تتبع سياسة الجامعة”.

وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى أحرام الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأججتها الاعتقالات الجماعية لأكثر من 100 شخص في حرم جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

وقف التعاون العلمي والدعم العسكري لإسرائيل

إضافة إلى وقف إطلاق النار، يطالب المحتجون جامعاتهم بالتخارج من الشركات التي لها صلات بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويسعون إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل إلى جانب العفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين جرى تأديبهم أو طردهم بسبب الاحتجاج.

وقالت شرطة ولاية ماساتشوستس في بيان إنها ساعدت في إخلاء مخيم احتجاج بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، وإن 102 من المتظاهرين الذين رفضوا المغادرة اعتُقلوا وسيُتهَمون بالتعدي على ممتلكات الغير.

وقالت جامعة ولاية أريزونا في بيان إن شرطة الحرم الجامعي ألقت القبض على 69 متظاهرا في الجامعة أمس السبت.