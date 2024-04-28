رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على العملية البرية المرتقبة في رفح (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس أركانه هرتسي هاليفي ناقش وأقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة، مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هاليفي أقر خطط الجيش لمواصلة الحرب في قطاع غزة والعملية البرية المتوقعة في رفحح.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت ان إسرائيل ملتزمة بالقضاء على حماس وإعادة المختطفين، مؤكدا إصراره على انجاز هاتين المهمتين حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلًا.

رئيس الأركان، الحنرال هيرتسي هاليفي أجرى اليوم (الأحد)، عشية حلول عيد الفصح اليهودي الثاني، حوارًا وصادق على الخطط للمراحل اللاحقة من الحرب برفقة قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة pic.twitter.com/9cxEGR6zQ8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2024

سموتريتش يهدد نتنياهو

وفي وقت سابق اليوم، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف مخاطبًا نتنياهو “الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على حساب مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة”.

ومضى مهددا نتنياهو “إذا قررتم رفع الراية البيضاء وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل، وإعادة جميع إخواننا وأخواتنا المختطفين إلى بيوتهم – الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود”.

فيما قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، السبت، إن تل أبيب ستعلق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حماس، بينما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإبرام الصفقة، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

وفد من حماس يزور القاهرة

ووفق إعلام مصري فإن وفدًا من حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية سيزور القاهرة، غدًا الاثنين، لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، غير أنها لم تسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذها جيش الاحتلال، في المقابل تعتقل إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.