“ماكدونالدز تمول وإسرائيل تقصف”.. مظاهرات في هولندا تنديدا بالحرب على غزة (فيديو)

نظم ناشطون مناهضون للحرب الإسرائيلية على غزة مظاهرات أمام فروع سلسلة الوجبات السريعة “ماكدونالدز” في مدن هولندية مختلفة.

وتجمع متظاهرون، اليوم الأحد، أمام فرع للشركة وسط مدينة روتردام، وحملوا لافتات مناهضة لإسرائيل وماكدونالدز.

وعلّق المتظاهرون الأعلام الفلسطينية أمام الفرع، ووضعوا ملصقات على الأرض، كما رفعوا لافتات تضمنت عبارات “ماكدونالدز تغذي الإبادة الجماعية”، و”هل تريدون المزيد من البطاطس المقلية بجانب الإبادة الجماعية التي ترتكبونها؟”، و”غزة تتعرض للهجوم”.

كما وزّع المتظاهرون منشورات على المارة أمام ماكدونالدز تسلط الضوء على مجازر جيش الاحتلال في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “ماكدونالدز تمول، إسرائيل تقصف”، “فلسطين حرة”، “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، “نتنياهو إرهابي”.

ونظمت مجموعات مناصرة لفلسطين مظاهرات مشابهة متزامنة أمام فروع ماكدونالدز في مدن هولندية أخرى.

ارتفاع عدد شهداء الحرب إلى 34 ألفًا و454

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 34 ألفًا و454 شهيدًا و77 ألفًا و575 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، جراء ارتكاب 7 مجازر ضد عائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم 205 للحرب: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدًا و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبيّنت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلّفت الحرب الإسرائيلية دمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر، نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.