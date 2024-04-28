“8 ملايين وجبة جاهزة للدخول”.. المطبخ المركزي العالمي يستأنف عملياته في غزة (فيديو)

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي، الأحد، استئناف عملياتها الإنسانية في غزة بالرغم من الهجمات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال التي أودت بحياة 7 من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على وسط القطاع بداية الشهر الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المطبخ العالمي، أنه بالرغم من أن الوضع الإنساني لا يزال مأساويًا في غزة، إلا “إننا نستأنف عملياتنا بنفس الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الناس”.

“المهمة الأكثر إنقاذًا للحياة في تاريخنا”

وأضاف البيان “لقد قمنا حتى الآن بتوزيع أكثر من 43 مليون وجبة، ونحن حريصون على تقديم ملايين أخرى”.

وذكر البيان أن الغذاء حق عالمي، وأن العمل في غزة كان “المهمة الأكثر إنقاذًا للحياة في تاريخنا التنظيمي الممتد على مدى 14 عامًا”.

276 شاحنة جاهزة للدخول عبر معبر رفح

وشدد البيان على أهمية إيصال المساعدات الغذائية لشمال غزة، مضيفًا “لدينا 276 شاحنة، تحمل ما يعادل 8 ملايين وجبة تقريبًا، جاهزة للدخول عبر معبر رفح وسنرسل أيضًا شاحنات من الأردن”.

وقال نحن نستكشف الممر البحري ونستفيد من ميناء أسدود، بالإضافة إلى 68 مطبخًا مجتمعيًا، نقوم ببناء مطبخ ثالث عالي الإنتاج في المواصي إلى جانب اثنين آخرين في رفح ودير البلح.

يذكر أن المطبخ المركزي العالمي منظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، أسسها الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

وتوسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.