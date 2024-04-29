أستاذ بجامعة نيويورك: هكذا نجح حراك الطلاب في تغيير الرأي العام الأمريكي لصالح الفلسطينيين (فيديو)

أفاد نَصير العمري أستاذ بجامعة مدينة نيويورك الأمريكية، بأنه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يميل الرأي العام لدعم الشارع لفلسطيني ويرفض كل ما يقوله الخصوم الذين يروجون لفكرة أن الفلسطينيين “إرهابيون”.

“تغيير مهم”

وأضاف العمري خلال مشاركته في (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن حراك الطلاب الأمريكيين لن يحل “جميع مشاكل الفلسطينيين لكنه يشكل تغييرًا مهمًا، والطلبة الأمريكيون لهم الفضل في تحقيق هذا التغيير”.

وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة نيويورك، أن هدف الطلبة من هذا الحراك هو تغيير الرأي العام الأمريكي تجاه جملة من القضايا الداخلية والخارجية، وتمكينهم من ممارسة دور سياسي فعال كما فعل أقرانهم خلال سنوات حرب الفيتنام.

“رأس الحربة”

وقال إن الطلاب المتظاهرين أكدوا على الربط بين المساعدات المقدمة لإسرائيل والإمبريالية، وأن إسرائيل هي “رأس الحربة في السياسية الإمبريالية العالمية”.

وألقت الشرطة الأمريكية، السبت، القبض على أكثر من 200 متظاهر ومحتج من المؤيدين للفلسطينيين في 3 جامعات أمريكية في عملية إخلاء نفذتها شرطة مكافحة الشغب، فيما تعهد الطلاب بمواصلة الحركة السياسية السلمية الساعية لوقف إطلاق النار في غزة.

ويطالب النشطاء الذين يقفون وراء الاحتجاجات في الجامعات، وليس جميعهم من الطلاب، بوقف إطلاق النار في غزة، وأيضًا قطع كليات لعلاقاتها مع إسرائيل.

صراع مرير

وأوضح العمري أن الصراع الدائر في الولايات المتحدة اليوم هو بين طلاب يريدون تغيير رأي الناخب الأمريكي تجاه إسرائيل باعتبارها “دولة ترتكب جرائم الحرب دون أن تخضع للمحاسبة وبين سلطة سياسية حاكمة يدعمها اللوبي الصهيوني وتتهم الطلاب بأنهم يدعمون الإرهاب”.

وقال إن أمريكا مقبلة على صراع سياسي مرير بين أنصار التغيير والذين يريدون السيطرة على الجامعات والتحكم في خيارات الشعب الأمريكي.