بعبوات ناسفة وصواريخ “F16”.. القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين المغراقة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الأحد، إيقاع قوة إسرائيلية في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يظهر أصوات الاشتباكات والتفجيرات في منطقة المغراقة.

وقالت “القسام” في تدوينة على منصة تلغرام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية مؤللة (على متن آليات) وأوقعوها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ F16 التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة

وفي تدوينة أخرى ذكرت “القسام” أن مقاتليها قصفوا مقرا لقيادة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان القسام، لكنه عادة يكتفي من حين لآخر بتحديث البيانات عن قتلى ومصابي الجيش في الحرب على غزة.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.