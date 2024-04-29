خبير قانوني: الجنائية الدولية أمامها فرصة حقيقية بشأن إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين (فيديو)

قال شعوان جبارين عضو الفريق الاستشاري لجنوب إفريقيا أمام العدل الدولية ومدير عام مؤسسة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان، إن محكمة العدل الدولية أمامها فرصة حقيقية لتبيض صفحتها أمام دول العالم، وإسقاط التهم التي تقول بأنها تقاضي الضعفاء والسود فقط.

وأضاف جبارين في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه حان الوقت لتصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف ضد عدد من القادة الإسرائيليين الذين تبث في حقهم ارتكاب جرائم حرب، وتأكيد استقلالية المدعي العام للمحكمة وإلا ستتحول إلى مؤسسة سياسية، بحسب تعبيره.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نتنياهو بدأ بعقد مشاورات مكثفة بعد تلقي مؤشرات على صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من “الجنائية” الدولية.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثّفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من “الجنائية” الدولية، وأوضحت الصحيفة أنه ثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان.

“جرائم حرب موثّقة”

وقال جبارين “نتوقع صدور القرار في أقرب الآجال، مضيفًا أن الإسرائيليين يعرفون “ماذا ارتكبت أيديهم من جرائم ضد الأطفال والمدنيين من انتهاكات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة”.

وأضاف “جميع جرائم الحرب التي انتهكها قادة الاحتلال موثقة والجميع ينتظر صدور مذكرات التوقيف”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخارجية طالبت سفاراتها بتشديد الأمن حول المؤسسات اليهودية تحسبًا لإصدار محكمة لاهاي أوامر اعتقال لإسرائيليين.

ونقلت القناة (12) الإسرائيلية عن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قوله إن مذكرات الاعتقال من لاهاي نفاق مطلق، مضيفًا “لن نغادر البلاد إذا لزم الأمر”.