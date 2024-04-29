نقل وزير إسرائيلي إلى المستشفى بسبب حادث سير

أصيب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الاثنين، بكسر في قدمه؛ مما استدعي نقله إلى المستشفى جراء حادث وقع عندما كان يستقل دراجة في أحد المستوطنات.

وقالت هيئة البث العبرية: “أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي (وسط)”، مضيفة أن غانتس خضع لفحص أظهر أنه يعاني من كسر في القدم.

ووفقًا لهيئة البث فإنه “من المتوقع أن يخرج غانتس من المستشفى إلى منزله خلال ساعات نهار اليوم، بعد إجراء مزيد من الفحوص”.

ولم تحدد هيئة البث ما إذا كانت الدراجة هوائية أم نارية، لكن موقع “تايمز أوف إسرائيل” ذكر أنها دراجة هوائية، في حين تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه كان “يستقل دراجة نارية عندما وقع الحادث”.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، بانقلاب سيارته وسط إسرائيل، ووصفت حالته آنذاك، بأنها “ما بين طفيفة ومتوسطة”.

وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حسب وزارة الصحة بالقطاع.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.