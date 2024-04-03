اشتباكات مع الشرطة قرب منزل نتنياهو (فيديو)

شهد محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة.

وتظاهر المئات أمام مبنى الكنيست، كما تجمهر آخرون قرب منزل نتنياهو بشارع “غزة” في القدس، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن محتجين انطلقوا في مسيرة، وحاصروا مقر إقامة نتنياهو، وحاولوا اختراق الحواجز، واشتبكوا مع الشرطة.

اشتباكات في محيط منزل #نتنياهو بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مطالبين بالإفراج عن الأسرى لدى المـ ـقاومـ ـة في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/d3AvAW1zJ1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 2, 2024

وحسب الصحيفة، ألقى محتج شعلة باتجاه أحد أفراد الشرطة، بينما كان يحاول مع زملائه تفريق المحتجين الذين حاصروا مقر إقامة نتنياهو.

أما الشرطة فقالت في بيان إن أفرادها أبعدوا محتجين حاولوا الاقتراب من مقر إقامة رئيس الوزراء، وأكدت إلقاء أحد المتظاهرين شعلة على الشرطة.

بدورها، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص من مظاهرات القدس الليلة.

مواجهات واعتقالات في مظاهرات طالبت بعقد صفقة تبادل للأسرى في محيط منزل نتنياهو#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/wwbxXv12uf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 2, 2024

ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة.