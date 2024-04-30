بعملية مشتركة.. سرايا القدس تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال في وسط غزة (فيديو)
بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
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30/4/2024-|آخر تحديث: 30/4/202402:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية- مقطعًا مصورًا قالت إنه مشاهد من قصف مقاتليها لما وصفته بتجمع لجنود الاحتلال في محور “نتساريم” شمالي المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
وقالت الكتائب في المقطع الذي بثته عبر تليغرام، اليوم الثلاثاء، إن هذا القصف في محور نتساريم تم بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأظهر المقطع المصور أعلام التنظيمين الفلسطينيين أثناء القصف بالصواريخ بتاريخ 28 إبريل/نيسان الجاري.
المصدر : الجزيرة مباشر