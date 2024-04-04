“أقوي توبيخ علني لإسرائيل”.. تفاصيل مكالمة لمدة 50 دقيقة بين بايدن ونتنياهو (فيديو)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، الخميس، بضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، أن بايدن اعتبر قصف موظفي الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني في غزة “غير مقبول”، وأن على إسرائيل تنفيذ عدد من الخطوات الملموسة لتخفيف الأضرار على المدنيين.

وأكد كيربي أن بايدن أخبر نتنياهو بأنه إذا لم تغيّر إسرائيل أسلوبها في حرب غزة، فإن الولايات المتحدة ستغيّر سياستها تجاه إسرائيل.

وأعلن البيت الأبيض أن النبرة المتشددة التي اعتمدها بايدن في اتصاله الهاتفي مع نتنياهو بشأن الحرب في غزة تعكس “الإحباط المتزايد” إزاء عدم استجابة إسرائيل لمطالب حماية المدنيين.

حلفاء إسرائيل يغيّرون موقفهم

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة لقناة الجزيرة إن بايدن قال لنتنياهو إن العالم تحول ضد إسرائيل، وإن حلفاء لواشنطن أبلغوها بتحول في سياستهم.

وأضافت المصادر أن بايدن طلب تقريرًا مفصلًا من نتنياهو عن مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي، ودعاه لتحقيق فوري يتضمن محاسبة شاملة.

وهدد بايدن، حسب المصادر، نتنياهو بأنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في “الكونغرس” مؤقتًا.

تهديد أمريكي لإسرائيل

واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن محادثة بايدن لنتنياهو كانت توبيخًا وتهديدًا بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وقالت مصادر، “للقناة 13” العبرية، إن بايدن، في مكالمة مدتها 50 دقيقة، انتقد “بشدة” سلوك إسرائيل، خاصة بعد مقتل عمال “المطبخ المركزي العالمي”.

وأفادت مصادر للقناة أن المكالمة كانت “مشحونة”، وأن الأمريكيين “غاضبون جدًا” من احتمالية اجتياح رفح بريًا، مشيرة إلى أن نتنياهو تعهد لبايدن بمعالجة القضية الإنسانية.

من جهتها اعتبرت وكالة “رويترز”، أن الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو تضمن “أقوى توبيخ علني” لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية -نقلًا عن مصادر سياسية-، إن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن كانت “صعبة أكثر مما كان متوقعًا”، كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مضمون رسالة البيت الأبيض بعد المكالمة كانت “قاسية للغاية”.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا.