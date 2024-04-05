رسالة مؤثرة من رئيس الوفد الطبي الكويتي في غزة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

علق الدكتور عمر الثويني رئيس الوفد الطبي الكويتي بغزة، على حضوره وفريقه إلى القطاع في هذه الظروف قائلًا “دماؤنا ليست أغلى من دماء إخواننا الفلسطينيين، فالدم واحد والقلب واحد والجرح واحد”.

وأضاف الثويني، للجزيرة مباشر، أن حضور الفريق الطبي الكويتي في الميدان يعتبر رسالة إلى العالم بأن ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني في غزة هو “الدعم والإسناد في هذه الظروف العصيبة”.

وتابع “وجود الطواقم الطبية الكويتية أو الخليجية أو العربية رسالة أهدافها واضحة”، مضيفًا أن ما يهم الفريق الطبي الكويتي هو “تقديم المساعدات الطبية المطلوبة، وأن نخفف من مشاهد القتل المستمرة في شوارع غزة”.

وكانت العديد من المنظمات الإغاثية العربية والدولية قد علّقت عملها الإغاثي والإنساني في غزة بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقافلة للمطبخ العالمي في دير البلح وسط القطاع وقتله 7 من الموظفين الدوليين كانوا ضمن تلك القافلة.

“يفتقدون إلى الكوادر الطبية العربية”

وقال الثويني “من خلال معايشتنا للوضع العام في غزة، وجدنا أن إخواننا الفلسطينيين في غزة يفتقدون إلى الكوادر الطبية العربية”.

وأضاف “لقد استقبلونا بالترحيب والتقدير، لأنهم وجدونا بالقرب منهم في هذه اللحظات العصيبة”.

ووجه رئيس الوفد الطبي في غزة نداءً طالب فيه بقدوم واستقدام مزيد من القوافل الطبية والإغاثية العربية والخليجية إلى غزة لتقديم واجب الدعم الإنساني وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 33091 شهيدًا و75750 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء.