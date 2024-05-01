الجالية السودانية في الولايات المتحدة تنظم وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض (فيديو)

نظمت الجالية السودانية في الولايات المتحدة وقفة احتجاجية أمام مقر البيت الأبيض، تنديدا باستمرار الحرب الدائرة في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش ودخولها عامها الثاني، حيث طالبوا بضرورة التدخل لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ولا سيما المرأة السودانية.

في هذا السياق، قال منسق الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان عبد العزيز للجزيرة مباشر إن عدد النازحين واللاجئين السودانيين وصل إلى 8 ملايين، وناشد الولايات المتحدة ضرورة التدخل لإيصال المساعدات الإغاثية إلى أكثر من 25 مليون سوداني مهددين بالجوع، حسب قوله.

كما أكد ضرورة وقف توريد الأسلحة إلى طرفي النزاع للحفاظ على أرواح المدنيين.

من جانبها، شددت الناشطة السودانية محاسن أحمد على ضرورة تدخل الولايات المتحدة لوقف الحرب وحماية الأطفال، وأكدت أن عددا كبيرا منهم معرَّضون للموت جوعا بسبب نقص المساعدات الغذائية.

وفي السياق ذاته، طالب الناشط أسامة خلف الله بضرورة محاسبة المتورطين في الحرب وإيقافها على الفور حقنا للدماء.