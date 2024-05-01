القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور “نتساريم” بوسط غزة ومستوطنة جنوبي إسرائيل (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصفها قوات الاحتلال المتواجدة في محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة.

وقالت القسام، الأربعاء، إنها “دكت قوات الاحتلال في محور (نتساريم) بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأفادت القسام بدك مقاتليها قوات الاحتلال للمرة الثانية في ذات المحور بمنظومة صورايخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

و”نتساريم” هي مستوطنة انسحب الاحتلال منها عام 2005، وتفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.

مستوطنة حوليت

كما أعلنت كتائب القسام استهداف تجمع لقوات إسرائيلية بصواريخ قصيرة المدى جنوب إسرائيل.

وقالت الكتائب في منشور عبر منصة تلغرام “استهدفنا تحشدات قوات العدو قرب كيبوتس (مستوطنة) حوليت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

﴿وَما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى﴾ عــاجــل | كتائب القسام تنشر مشاهد من استهداف مجاهديها تحشدات قوات الاحتلال بالقرب من كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم".#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/lwBIQ2a7Yx — رضوان الأخرس (@rdooan) May 1, 2024

ووفق أحدث معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، قُتل 606 من عسكريه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 261 سقطوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 من الشهر نفسه.

فيما ارتفعت حصيلة إصابات الجيش، وفق المصدر ذاته إلى 3 آلاف و310 عسكريين منذ بداية الحرب، بينها 513 إصابة “حرجة” و874 “متوسطة”.