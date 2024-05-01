شاهد: لحظة انقضاض مسيّرة تابعة للحوثي على سفينة في البحر الأحمر

بثت جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، مشاهد لاستهدافها سفينة في البحر الأحمر بطائرة مسيّرة.

وقالت الجماعة إنها استهدفت السفينة CYCLADES (سيكلاديز) بطائرة مسيّرة من نوع “شهاب”.

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق المسيّرة حتى وصولها إلى السفينة المستهدَفة والانقضاض عليها وإصابتها إصابة مباشرة.

مشاهد لحظة استهداف سفينة (CYCLADES) بطائرة مسيرة والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة في البحر الأحمر pic.twitter.com/BNC4jPj1SM — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) April 30, 2024

وصباح اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسيَّر نفذت، أمس الاثنين “عملية مشتركة استهدفت السفينة CYCLADES (سيكلاديز) في البحرِ الأحمر، وكانت الإصابة دقيقة”.

وذكر أن استهداف السفينة جاء “بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراشِ (إيلات) في 21 إبريل/نيسان الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر”.

وأوضح المتحدث أنه على الرغم من ذلك، كانت السفينة “تحت الرصد والمتابعة”، وتم تحذيرها “بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة، فأصرت على انتهاك قرار المنع، فأصبحت في قائمة السفن المستهدَفة والممنوعة من الإبحار”.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت جماعة الحوثي في اليمن استهداف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر والمحيط الهندي بالصواريخ والمسيَّرات، مؤكدة مواصلة عملياتها حتى إنهاء إسرائيل الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.