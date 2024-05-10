“تصريحاتها فظيعة”.. واشنطن ترد على نائبة إسرائيلية هاجمت إدارة بايدن (فيديو)

قالت تالي غوتليب عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود إن الولايات المتحدة “لم تعد صديقة لإسرائيل”، وذلك ردًّا على قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت تالي غوتليب في جلسة عامة للبرلمان (الكنيست) “وكأن التاريخ يعيد نفسه ودعوني أذكّركم جميعًا وأوجّه كلامي إلى النوّاب الذين يطأطئون روسهم ويستسلمون بسرعة: هل تذكرون قصف المفاعل النووي في العراق عام 1981؟ وهل تذكرون الخطاب التاريخي للزعيم مناحيم بيغن حين قال إن الولايات المتحدة هددتنا بأنها لن تعطينا طائرات F16؟”.

ونقلت تالي غوتليب عن بيغن قوله “الأمريكيون يهددوننا، في حين لنا الحق أن ندافع عن أنفسنا ولا نكون تحت تهديد نووي من العراق”.

لغة القتل والدمار

واستطردت “اليوم تهدّدنا أمريكا بأنها لن تعطينا السلاح ودعوني أجبها وأقل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: لدينا صواريخ غير دقيقة يمكننا استخدامها ونملك الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وأضافت “في حال توقّفت الولايات المتحدة عن مدّنا بالصواريخ الموجّهة الدقيقة فسنقوم باستخدام الصواريخ غير الدقيقة، وبدلًا من تدمير مبنى محدد سنقوم بتدمير 10 مبانٍ، نعم هذا ما سنفعله”.

رد أمريكي

وردًّا على ذلك، هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عضو الكنيست قائلًا “تصريحاتها فظيعة وعلى المسؤولين ألا يتحدثوا بهذه الطريقة”.

وأشار ماثيو ميلر إلى تجميد شحنات الأسلحة، وصرح بأن الولايات المتحدة علّقت شحنات من الذخيرة وأنهم يفكّرون في تجميد شحنات إضافية بسبب عملية اجتياح رفح.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انتقدت عضو الكنيست، إدارة بايدن، وكتبت في منصة إكس “الولايات المتحدة وهي واحدة من أكبر داعمي حماس منعت هجومًا في رفح.. الولايات المتحدة حريصة على الكذب.. العدو لا يفهم سوى الأفعال وليس التهديدات”.

وأضافت “أنا لا أؤمن بحماس! كان من الواضح بالنسبة لي أنه فقط باستخدام القوة والمزيد من القوة سنتمكن من إخضاع حماس”.