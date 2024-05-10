فرحان حق: مخزون الغذاء في غزة يكفي لأقل من 3 أيام ولا مكان آمنا في القطاع كله (فيديو)

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن مخزون الغذاء في غزة يكفي لأقل من 3 أيام فقط، مؤكدا أن الوضع في مدينة رفح صعب للغاية.

وفي لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس، عبر فرحان عن قلق الأمم المتحدة بشأن نقص الوقود والغذاء بقطاع غزة.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة عبر المعابر وعدم الاكتفاء بعمليات الإسقاط الجوي.

وقال إن سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح، “عزل غزة كلياً عن العالم بشكل كامل”.

وأضاف أن “هناك مليون شخص في رفح، وفي الساعات الأخيرة غادر أكثر من ثمانين ألف شخص المدينة إلى مناطق أخرى”.

وأشار إلى أنه من وجهة نظر الأمم المتحدة “لا يوجد مكان آمن في غزة كلياً”.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، وقال إن التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد اجتياح رفح “لا تساعد ولا توفر الأمن لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين”.

والاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات لنحو 100 ألف فلسطيني بإخلاء مناطق شرقي رفح، ثم سيطر في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر، ضمن ما يزعم أنها عملية “محدودة النطاق”.

وتخوض فصائل فلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة برفح، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي بعض مناطق شرقي المدينة جويا ومدفعيا، دون دخول المناطق السكنية حتى الآن.

وبزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، تُصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية؛ لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.