“سنصطادكم أينما تحصّنتم”.. صور قنص جندي إسرائيلي بوحدة الهندسة شمالي غزة (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد مصورة لعملية “قنص جندي صهيوني من وحدة الهندسة شرق مدينة غزة (شمالي القطاع) ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وظهر في المقطع مقاتل فلسطيني يستخدم بندقية “الغول” للقنص، التي صنعتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، وطوّرتها وأعلنت عنها ضمن معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

“سنصطادكم.. لا حصانة لكم”

وقال المقاتل الفلسطيني قبل قنص أحد الجنود الإسرائيليين “سنصطادكم لأنكم توغلتم في أرضنا وبلادنا، ولن نسمح لكم بالبقاء، وسنصطادكم كل يوم إن شاء الله، وسنكون لكم بالمرصاد، حتى تخرجوا من بلادنا وأرضنا، أذلة وأنتم صاغرون”.

وتابع “الله سبحانه وتعالى سيمكننا من رقابكم، أينما كنتم وأينما تحصّنتم، لا حصانة لكم، وإن كانت طائراتكم كبيرة، واستخباراتية، فالله أعلى وأجل، والله مولانا ولا مولى لكم، والنصر حليفنا إن شاء الله”.

وأظهر المقطع المصور تحرّك قوة مدرعة من موقع ناحل عوز إلى مكان عملية القنص، قبل إطلاق قنابل دخانية لتأمين عملية إجلاء المصابين.