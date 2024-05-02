إدانة فلسطينية واسعة بعد مقتل أحد كوادر “كتيبة طولكرم” برصاص أجهزة السلطة

أدانت فصائل فلسطينية مقتل أحد كوادر كتيبة طولكرم، في تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ساعة مبكرة من فجر الخميس.

وأصدرت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وشهداء الأقصى وكتائب المجاهدين والجبهة الشعبية، وغيرهم من الحركات والفصائل الفلسطينية بيانات تنديد بمقتل المقاوم.

واتهمت “كتيبة نور شمس” بمخيم طولكرم التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان أجهزة أمن السلطة الفلسطينية “باستهداف سيارة يستقلها المجاهد أحمد أبو الفول وإطلاق النار مباشرة عليه وقد أعلن لاحقًا استشهاده بعد محاولات لإنعاشه”.

واعتبرت أن “هذه الجريمة تمامًا مثل أي عملية اغتيال من قبل الوحدات الخاصة الإسرائيلية”.

وأشارت إلى أن “الشهيد المجاهد أحمد أبو الفول أحد أبناء كتيبة طولكرم في سرايا القدس، يشهد له الجميع بأنه كان يشارك إخوانه في التصدي للاحتلال بكل اقتحام للمدينة سواء لمخيم طولكرم أو مخيم نور شمس”.

تغطية صحفية: من تشييع جثمان الشاب أحمد أبو الفول أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس والذي ارتقى برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية. pic.twitter.com/ziMbQtnvTD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 2, 2024

في المقابل، قال طلال دويكات المفوض السياسي العام والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه “في سياق العمل المعتاد والمناط بأجهزة الأمن الفلسطينية لحماية أمن المواطنين وأثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد الدورية بإطلاق النار المباشر عليهم”.

وأضاف “في إطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار والذي أدى لإصابة مطلق النار عليهم وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج”.

جثمان الشهيد المقاوم في كتيبة طولكرم أحمد أبو الفول الذي ارتقى برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية الليلة الماضية pic.twitter.com/MvxHMKp0h8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2024

نعي وإدانات

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “شهيد طولكرم ونؤكد أن ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين عار سياسي وسقوط وطني لا يخدم إلا الاحتلال”.

وطالبت بتحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح، وفقًا لبيانها.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي “ندين إقدام عناصر تابعة لأجهزة الأمن الفلسطيني على اغتيال المجاهد أحمد أبو الفول، أحد كوادر كتيبة طولكرم الأبطال الذي تطارده قوات الاحتلال الصهيوني”.

ابن كتيبة طولكرم المجاهد أحمد أبو الفول، شهيد على يد السلطة الفلسطينية خلال شهر السلطة أغتالت شبين من كتيبة طولكرم، الأول معتصم العارف واليوم أحمد.. pic.twitter.com/SZqt1z1cuh — fares (@faresspal) May 1, 2024

كما رفضت كتائب شهداء الأقصى “ملاحقة المقاومين من قبل أجهزة لم تستطع حماية نفسها وشعبها من اعتداءات الاحتلال”.

وأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة عملية اغتيال المجاهد أحمد أبو الفول المطلوب لقوات الاحتلال على أيدي أجهزة أمن السلطة في طولكرم.

وعبّرت عن استغرابها من إصرار أجهزة أمن السلطة على المضي بسياسة التنسيق الأمني “وملاحقة المقاومين وقمع المتظاهرين ضد العدوان في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني ضد شعبنا بغزة والعدوان المتواصل بالضفة والقدس”.

كما أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا استنكرت فيه بشدة “جريمة اغتيال المقاوم أبو الفول على يد الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية”.