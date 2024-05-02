بالفيديو.. الكشف عن إعدام الاحتلال 4 فتيات ورجلين وإحراق أجسادهم في خان يونس

يوما بعد آخر، تتكشف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتظهر آثار انتهاكات جديدة في العديد من الأماكن، والتي كان آخرها إعدام 4 فتيات ورجلين داخل منزل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وإحراق أجسادهم.

وقال أحد المسؤولين في الدفاع المدني للجزيرة مباشر، إنه بعد دخول منزل كان قد أبلغ عن فقدان عدد من أهله، تم العثور على بقايا عظام بشرية، بعد أن أحرقت الجثث.

وأشار إلى وجود علامات إطلاق نار في مكان، لافتًا إلى أنهم ما زالوا يحققون فيما إذا تم حرق الموجودين وهم أحياء، أم حرق جثامينهم، ودعا إلى تشكيل لجان دولية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وظهر في التسجيل عمال الدفاع المدني وهم يجمعون ما تبقى من عظام الجثث.

استخدام مادة حارقة جدا

وقال مسؤول آخر إنه تم استخدام مادة حارقة جدا، “لدرجة إذابتها لسقف المنزل”، وأكد حدوث عمليات إعدام من المسافة صفر، ومن ثم حرق المكان بمن فيه لإخفاء آثار الجريمة.

وقال والد أحد الشهداء إنه في 21 فبراير/شباط غادر المنزل مئات الأمتار وتوجه إلى مقر أنسبائه، إلا أن الجيش الإسرائيلي اجتاح المكان وفرّقهم، وأوضح “كان في المنزل أخي وزوجته وبناته الاثنتين، وابني وبنتي”.

وأضاف أن الجيش بقي في المكان من الصباح للمساء، وعندما عاد وجد بيته محترقًا بالكامل، وانتظر للصباح حتى يستطيع الدخول، ليجد ما تبقى من عظام الموجودين. وجاء الرجل اليوم رفقة الدفاع المدني ليحققوا في المكان.