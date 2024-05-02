تحرّكات في بريطانيا لمنع احتجاز مهاجرين وترحيلهم إلى رواندا

حطّم عدد عبور المهاجرين رقما قياسيا تاريخيا في أول 4 أشهر من 2024

يحاول ناشطون في المملكة المتحدة ثني الحكومة عن القيام بعمليات توقيف مهاجرين يواجهون إمكانية ترحيلهم إلى رواندا، في وقت حطّم عدد الوافدين على متن قوارب صغيرة عبر قناة المانش، التي تفصل بريطانيا وفرنسا، الأرقام القياسية.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أنّها نفّذت عمليات عدّة على مستوى البلاد هذا الأسبوع لتوقيف عدد غير محدّد من الأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني، وذلك بهدف ترحيلهم إلى رواندا في غضون 9 إلى 11 أسبوعًا.

وأُلقي القبض على أول المهاجرين الذين يُحتمل أن تقوم المملكة المتحدة باحتجازهم وترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الأربعاء، مع ترحيب رئيس الوزراء ريشي سوناك بالخطوة الجديدة التي تدخل في سياق تنفيذ الإجراء الرئيس لسياسته المتعلقة بالهجرة.

أول مجموعة سترحل إلى راوندا

وكتبت وزارة الداخلية في بيان “أُلقي القبض على أول مهاجرين غير شرعيين سيتمّ ترحيلهم إلى رواندا بعد تنفيذ سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد”، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين، وتوقعت “تنفيذ المزيد من عمليات التوقيف في الأسابيع المقبلة”.

وأشارت إلى أن “هذا الإجراء جزء أساسي من خطة تهدف إلى ضمان الرحلات الجوية إلى رواندا خلال الأسابيع التسعة إلى الأحد عشر المقبلة”.

وقال المتحدث باسم سوناك إن رئيس الحكومة “مسرور لأن وزارة الداخلية قامت بهذه العمليات”.

ويهدف قانون مثير للجدل تمّ إقراره في 23 إبريل/نيسان، إلى ترحيل آلاف المهاجرين باتجاه رواندا الواقعة في شرق إفريقيا، حيث ستتم دراسة طلب اللجوء الخاص بهم، من دون إمكانية عودتهم إلى المملكة المتحدة مهما كانت النتيجة.

تحركات قرب مراكز الهجرة

وحاول حوالي 30 شخصًا اليوم الخميس إيقاف حافلة في لندن، اعتقدوا أنّها كانت متّجهة لنقل مهاجرين غير شرعيين من فندق في منطقة “بيكهام” إلى البارجة “بيبي ستوكهولم” الموجودة بشكل دائم في ميناء بورتلاند في مدينة دورست، بعدما استأجرتها السلطات لاستيعاب مئات المهاجرين.

ونُفّذت تحرّكات مماثلة في الأيام الأخيرة قرب مراكز الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتمّ تحديد مواعيد للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأفادت صحيفة (ذي غارديان) الأربعاء، نقلًا عن جمعية “سواس” لدعم المحتجزين، بأنّه تمّ توقيف 3 من طالبي اللجوء في أحد هذه المراكز في منطقة “كرويدون” جنوب لندن خلال زيارة روتينية، وعلم أحدهم بعد ذلك أنّه سيتمّ ترحيله إلى رواندا.

أرقام قياسية للمهاجرين

تأتي هذه العمليات في الوقت الذي حطّم فيه عدد عبور المهاجرين رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مع وصول أكثر من 8 آلاف شخص إلى الساحل الإنجليزي، بعد أن عبروا قناة المانش، قادمين من فرنسا.

ووصل الأربعاء 711 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة على متن 14 قاربًا صغيرًا، فيما يعدّ رقمًا قياسيًا ليوم واحد منذ بداية العام الجاري.

وفي السياق ذاته أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت الأربعاء 66 مهاجرًا غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، أثناء محاولتهم عبور القناة للوصول إلى بريطانيا.

وقالت البحرية الفرنسية إنه صباح الخميس، تمّ “إبلاغ خدمات الطوارئ من خلال الإشارة بأنّ قارب مهاجرين موجود قبالة ساحل دييب”.

وأضافت أنّه “بعد ظهر الأربعاء، قدّم زورق آلي ساحلي تابع للبحرية المساعدة للقارب”، وانتشل 66 شخصًا بينهم نساء وأطفال.