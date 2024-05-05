إصابات بعضها خطرة باستهداف القسام تجمعا لجنود إسرائيليين في كرم أبو سالم (فيديو)

استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع كرم أبو سالم المحاذي لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي “بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، تم تحديد نحو 10 عمليات إطلاق قذائف كانت تعبر من المنطقة المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم”.

وقال موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا اليوم الأحد جراء سقوط حوالي 20 قذيفة هاون من غزة باتجاه كرم أبو سالم.

استهداف تجمع للجنود

واستهدف أفراد من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع كرم أبو سالم المحاذي لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها استهدفوا الجنود الإسرائيليين في كرم أبو سالم “بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وقالت “قصفنا تحشدات لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بمنظومة الصواريخ -رجوم- قصيرة المدى من عيار 114ملم”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن أربعة جنود على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة جراء استهداف القسام لهم، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية وصلت إلى المكان لإجلائهم.

من جانبها، قالت القناة (12) الخاصة، إن 3 من بين المصابين الإسرائيليين الـ10، وصفت إصابتهم بالخطيرة، دون مزيد من التفاصيل.

“قصف دقيق”

وفي تعقيبه على الخبر، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عبر منصة إكس “القصف على كرم أبو سالم “الدقيق”.

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتياح رفح بشكل فوري ردا على ذلك، رغم تصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات الاجتياح المحتمل في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام عبر تلغرام، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع كرم أبو سالم ومحيطه، بصواريخ قصيرة المدى.

يأتي ذلك بعد أن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.

إغلاق المعبر

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بذريعة إطلاق رشقة صاروخية على المنطقة، أسفرت عن إصابة 10 إسرائيليين.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح تجاه منطقة كرم أبو سالم” وأضاف أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام مرور شاحنات المساعدات إلى غزة.

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون الواقع شمالي القطاع منذ بداية الحرب، فيما اقتصر دخول المساعدات على قلتها من خلال المعابر الحدودية، على معبري كرم أبو سالم ورفح جنوبي القطاع، قبل أن تزعم تل أبيب الأربعاء، استئناف دخول المساعدات من معبر بيت حانون.