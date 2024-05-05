سرايا القدس تستولي على مسيَّرة إسرائيلية متطورة في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الأحد مقطعًا مصورًا لسيطرتها على طائرة إسرائيلية مسيَّرة من نوع “سكاي لارك” في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من سيطرة مجاهدي سرايا القدس على طائرة صهيونية بدون طيار من نوع (سكاي لارك) المتطورة في مدينة خان يونس”.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “قصفنا بقذائف الهاون تموضعًا لجنود العدو الصهيوني في محيط منطقة البيدر على شارع الرشيد غرب مدينة غزة”.

وأضافت في بيان ثالث “قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام تموضعًا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور (نتساريم) برشقات صاروخية من نوع (107)”.