كتائب شهداء الأقصى وقوات الشهيد عمر القاسم تقصفان تجمعات لجيش الاحتلال بمحور نتساريم (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لإطلاق “رشقة صاروخية” استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى.

وجرت العملية بالتعاون مع كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى (لواء الشهيد نضال العامودي) في بيان لها عبر منصة “تلغرام” أنها “استهدفت في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي من صباح السبت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لقوات العدو الصهيوني في محور” نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى”.

وتضمنت المشاهد قيام أحد مقاتلي الفصيلين بتجهيز الصواريخ في قاذفات ثم إطلاقها تجاه تجمعات جنود الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية دأبت على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.