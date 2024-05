كيف عاقبت صناديق الاقتراع مرشح اليمين المتطرف في انتخابات عمدة لندن؟

تفوق المرشح السياسي الساخر، الكونت بينفيس، على مرشح حزب (بريطانيا أولاً) اليميني نيك سكانلون، في انتخابات عمدة لندن والتي فاز بها المرشح المسلم الباكستاني الأصل، صادق خان، لولاية ثالثة.

وحصل بينفيس، على 24260 صوتًا، مقابل 20519 صوتًا لسكانلون، الذي يرى أن أكبر مشكلة في لندن هي زيادة الهجرة الجماعية.

ومثّلت هزيمة سكانلون فشلاً ذريعاً للحزب اليميني المتطرف بعدم إقناع الناخبين بالتصويت لهم، خلافا للمرشح الهزلي الذي تفوق عليهم بفارق الأصوات، بينما واسى خان بدوره الكونت بينفيس عقب خسارته.

London Mayor: @CountBinface beats Britain First's Nick Scanlon and @SadiqKhan secures a third term: all you need to know https://t.co/IWXMdxRXU9

— City A.M. (@CityAM) May 4, 2024