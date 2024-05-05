سياسة|قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي كبير: ملتزمون بغزو رفح وهذا الشرط لن نوافق عليه تحت أي ظرف

استؤنفت في القاهرة، السبت، المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة

الحزن والمعاناة يحاصران النازحين في رفح
الحزن والمعاناة يحاصران النازحين في رفح (رويترز)
5/5/2024-|آخر تحديث: 5/5/202412:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قلل مسؤول إسرائيلي كبير من احتمالات التوصل إلى نهاية كاملة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل ملتزمة بغزو رفح، وإنها لن توافق تحت أي ظرف على إنهاء الحرب ضمن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

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واستؤنفت في القاهرة، أمس السبت، المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، على خلفية اتهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

ووفقا للوكالة، يحدد الاقتراح الذي طرحه الوسطاء المصريون على حماس عملية مؤلفة من 3 مراحل، من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح جزئي للأسرى الإسرائيليين، كما تتضمن نوعًا من الانسحاب الإسرائيلي.

ومن المزمع أن تستمر المرحلة الأولى 40 يومًا، حيث ستبدأ حماس بإطلاق سراح الأسرى المدنيين مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وفق المصدر ذاته.

وتؤكد إسرائيل أن الاجتياح الذي تلوّح به منذ مدة طويلة لرفح على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر وشيك، وتزعم أن رفح هي المعقل الأخير لحماس.

وصارت رفح الملاذ الأخير لنحو مليون نازح فلسطيني، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مصيرهم.

المصدر : أسوشيتد برس