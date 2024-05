مسؤول إسرائيلي كبير: ملتزمون بغزو رفح وهذا الشرط لن نوافق عليه تحت أي ظرف

قلل مسؤول إسرائيلي كبير من احتمالات التوصل إلى نهاية كاملة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل ملتزمة بغزو رفح، وإنها لن توافق تحت أي ظرف على إنهاء الحرب ضمن صفقة إطلاق سراح الأسرى.

واستؤنفت في القاهرة، أمس السبت، المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر بين جيش الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، على خلفية اتهامات متبادلة بعرقلة أي اتفاق.

ووفقا للوكالة، يحدد الاقتراح الذي طرحه الوسطاء المصريون على حماس عملية مؤلفة من 3 مراحل، من شأنها أن تؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح جزئي للأسرى الإسرائيليين، كما تتضمن نوعًا من الانسحاب الإسرائيلي.

There's progress reported in Gaza truce talks, but Israel downplays chances of ending war with Hamas https://t.co/WsYovecb9Q

— The Associated Press (@AP) May 4, 2024