ولدت في غزة وتربت باليابان.. حنين صيام فلسطينية تحرك الرأي العام في طوكيو (فيديو)

في غالبية الفعاليات الداعمة لفلسطين في اليابان، دائما ما تكون “حنين” وهي ابنة السفير الفلسطيني الحالي لدى طوكيو “وليد صيام” حاضرة ترفع صوت بلادها وتهتف الحرية لفلسطين.

قالت حنين للجزيرة مباشر: “منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه أهلي في فلسطين وغزة، بأن عليّ إيصال صوت فلسطين في اليابان والتعريف بما تتعرض له من جرائم”.

وأوضحت أن حياتها تغيرت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تبدلت اهتماماتها، وأصبحت تسخر كل جهودها في التعريف بقضية بلادها، بالتعاون مع ناشطين من أصول عدة، يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية، مؤكدة أنهم لن يتوقفوا إلا عندما تصبح فلسطين حرة.

وأشارت حنين إلى أن الحراك الحاصل حاليا حول العالم سيسهم في إحداث تغيير في العالم تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لابد وأن يتوقف الظلم والجرائم بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن الكثير من أبناء الشعب الياباني فهموا حقيقة الصراع في فلسطين، ويشاركون في الحراك الداعم لها عن قناعة، لكنها لفتت أيضا إلى أن هناك شرائح لم يعجبها هذا الحراك الداعم لصوت فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن حنين صيام ولدت في غزة وتربت في اليابان، إذ عاشت أغلب سنوات عمرها في طوكيو، فقد جاءت إليها في العام 2003 واستقرت حتى 2014، ثم عادت مجددا خلال أكتوبر الماضي 2023.

وكوّنت حنين مع العديد من الناشطين، مجموعة عمل يتشاركون مع منظمات ومؤسسات يابانية في تنظيم الفعاليات الداعمة لفلسطين في اليابان، منذ السابع من أكتوبر.

وتتنوع مظاهر الحراك الذي ينظمونه ما بين الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، وأيضا فعاليات ثقافية تتعلق بالتعريف بالمطبخ والزي الفلسطينييْن.