جامعة كولومبيا تلغي حفل تخرُّج بعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلنت جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك التي تشهد مظاهرات ضد الحرب على غزة، الاثنين، أنها قررت إلغاء حفل تخرُّج الطلاب الرئيسي الأسبوع المقبل.

وقالت الجامعة إنها “ستتخلى عن الحفل على مستوى الجامعة المقرر في 15 من مايو/أيار”، وستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلًا منه.

وأضافت “نحن عازمون على منح طلابنا الاحتفال الذي يستحقونه ويرغبون فيه”، مشيرة إلى أن “الاحتفالات الأصغر نطاقًا التي تقام في حرم الجامعة تحمل أهمية بالغة لهم ولعائلاتهم”.

وتابعت “سنركز مواردنا على هذه الاحتفالات في الجامعة وعلى إبقائها آمنة وتحترم الجميع وتجري بسلاسة. تُبذل جهود بالغة للوصول إلى هذا الهدف”.

وتهز الاحتجاجات ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة الجامعات الأمريكية منذ أسابيع، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ حملات أمنية وعمليات توقيف واسعة النطاق، بينما صدرت توجيهات من البيت الأبيض لإعادة النظام.

وأخرجت الشرطة، الأسبوع الماضي، متظاهرين اعتصموا في مبنى جامعة كولومبيا، وأخلت مخيمًا في حديقة الحرم الجامعي.