سجال حاد على الهواء بين مرشح رئاسي أمريكي وبيرس مورغان بسبب غزة (فيديو)

دار سجال حاد بين المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، والأكاديمي والمرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست، جراء الخلاف حول العدوان المتواصل الذي يشنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وهاجم ويست، المذيع البريطاني خلال لقاء جمعهما، الأربعاء، واتهمه بالعنصرية الواضحة ضد الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “امتداد للدعاية الإسرائيلية”.

وأشار المرشح الأمريكي إلى تجاهل مورغان “الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال، والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في هدم الجامعات وقتل الأساتذة والصحفيين، مقابل التشهير بالطلاب في الجامعات الأمريكية بدعوى تخريب الممتلكات أو مضايقة الطلاب اليهود”.

مورغان يحاول الدفاع عن نفسه

وحاول مورغان الدفاع عن نفسه بأن واجه أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي بالتداعيات الكارثية لعملياتهم التي يروجون لها في رفح، ليجيبه ويست بأن (الرئيس الأمريكي جو) بايدن نفسه يرى هذا أيضًا، رغم أنه بالتأكيد لا يرى أن حياة الفلسطيني تساوي حياة الإسرائيلي.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألف بين شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.