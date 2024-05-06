شؤون الأسرى: قيادي بالجبهة الشعبية تعرض لـ4 محاولات اغتيال منذ بدء حرب غزة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن حسام الرزة الأسير القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من مدينة نابلس، عانى التنكيل والتعذيب بهدف القتل أكثر من 4 مرات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة (وهي هيئة فلسطينية رسمية)، في بيان اليوم الاثنين، إنها زارت الأسير الرزة (67 عامًا) في سجن جلبوع قبل أيام، وإنه جاء إلى مكان الزيارة وهو يتكئ على عكازه ويسير بثقل شديد؛ لأنه يعاني من أوجاع شديدة تمنعه من السير بمفرده، وذلك جراء اعتداء “وحشي” من قبل مسؤول الأمن بالسجن وجنود مقنعين، وفقًا للهيئة.

ونقلت الهيئة عن الأسير قوله “بلا مبرر قام سجان بشتمي وشتم أختي، فرددت له الشتيمة، وفجأة حضر الضابط المسؤول برفقة 5 جنود مقنعين وسحبوني خارج الغرفة، ثم انهالوا عليّ بالضرب المبرح لأكثر من ربع ساعة، اعتدوا عليّ بشكل وحشي، كسروني، وطرحوني أرضًا، وأبقوني دون علاج”.

ويكمل الأسير سرد تفاصيل واقعة أخرى في بداية الشهر الماضي قائلا “دخل نفس الضابط بصحبة عدد كبير من الجنود إلى الغرفة، وهاجموني بشكل مباغت وقاموا بضربي ثلاث مرات بنفس اليوم، على مراحل متفاوتة بحضور جميع الأسرى، وأكملوا مسلسل التعذيب مرة أخرى في 30 إبريل/نيسان، حيث اقتحموا غرفتي مرة أخرى ونكّلوا بي بشهادة كل الأسرى المتواجدين بالغرفة”.

يذكر أن الرزة قد أمضى أكثر من 18 عاما في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، كما عُزِل أكثر من مرة، وفُرضت عليه العديد من العقوبات، حسب بيان الهيئة.

وقد أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصدر عليه مؤخرًا حكما بالسجن الإداري، وهو متزوج ولديه العديد من الأولاد والأحفاد.