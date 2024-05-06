طلاب أمريكيون يعبّرون عن تضامنهم مع فلسطين بطريقة لافتة أثناء حفل تخرجهم (شاهد)

عبّر عدد من طلاب جامعة نورث إيسترن في بوسطن، أثناء حفل تخرجهم، عن إدانتهم للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

واستعرض أحد الطلاب عقب تسلمه شهادة التخرج، أمام الكاميرا، هاتفه المحمول وقد كُتب عليه عبارات تندد بسلوك إدارة جامعته التي رفضت سحب استثماراتها لدى دولة الاحتلال، بينما كتب آخر “لماذا لا تستمعون لطلابكم؟”، في حين امتلأت القاعة بالتصفيق وصيحات الإشادة لزملائهم.

Northeastern University students just had their commencement ceremony and students represented for Palestine. pic.twitter.com/DoPPIYt3W1 — Muslim Girl (@muslimgirl) May 3, 2024

وتفاعل المدونون عبر مواقع التواصل مع ما قام به الطلبة الأمريكيون، وكتبت الناشطة سمر جرة عبر حسابها بمنصة إكس “انتبهوا إلى الهتاف في آخر اللقطات. عندما ظهرت الكتابة على الشاشة الكبيرة في الخلف. الجامعة تدعم الإبادة. قاطعوا الآن. جيل جميل جدًّا”.

انتبهوا الى الهتاف في آخر اللقطات. عندما ظهرت الكتابة على الشاشة الكبيرة في الخلف "الجامعة تدعم الابادة. قاطعوا الآن". pic.twitter.com/Jxxf2SKeNk جيل جميل جدا #تمرد_طلاب_امريكا — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 4, 2024

وفي 18 من إبريل/نيسان الماضي، بدأ طلبة وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات المحتجين بالجامعات الأمريكية، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.