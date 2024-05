طلاب أمريكيون يعبّرون عن تضامنهم مع فلسطين بطريقة لافتة أثناء حفل تخرجهم (شاهد)

عبّر عدد من طلاب جامعة نورث إيسترن في بوسطن، أثناء حفل تخرجهم، عن إدانتهم للإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

واستعرض أحد الطلاب عقب تسلمه شهادة التخرج، أمام الكاميرا، هاتفه المحمول وقد كُتب عليه عبارات تندد بسلوك إدارة جامعته التي رفضت سحب استثماراتها لدى دولة الاحتلال، بينما كتب آخر “لماذا لا تستمعون لطلابكم؟”، في حين امتلأت القاعة بالتصفيق وصيحات الإشادة لزملائهم.

Northeastern University students just had their commencement ceremony and students represented for Palestine. pic.twitter.com/DoPPIYt3W1

— Muslim Girl (@muslimgirl) May 3, 2024