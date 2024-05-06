لأول مرة منذ توليه السلطة.. زعيم كوريا الشمالية يطلب من الشعب أداء “قسم الولاء”

قال معهد أبحاث كوري جنوبي إن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونغ أون في عيد ميلاده، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2011 وسط خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز قبضته على السلطة.

ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال (إس إيه إن دي)، ومقره سول، صورًا يوم الجمعة الماضي، لمراسم أداء القسم وقال إنه حدث فيما يعتقد يوم عيد ميلاد كيم الأربعين في الثامن من يناير/كانون الثاني.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميًا تاريخ ميلاد كيم أبدًا، وعادة ما تقام مراسم أداء قسم الولاء في ذكرى ميلاديّ والده وجده اللذين سبقاه في حكم الدولة المسلّحة نوويًا.

“تحوُّل نحو تأكيد الذات السياسي”

وقال معهد الأبحاث في تحليل “اختيار كيم جونغ أون إقامة مراسم قسم الولاء في عيد ميلاده الأربعين، وهو يستهل عامه الثالث عشر في السلطة، يشير إلى تحول نحو تأكيد الذات السياسي، والابتعاد عن نهج أسلافه”.

وقال تشوي كيونغ هوي رئيس المعهد لوكالة رويترز، إن كوريا الشمالية قد تتحرك لإعلان عيد ميلاد كيم مناسبة رسمية في وقت قريب قد يكون العام المقبل.

وولد كيم جونغ أون يوم 8 يناير عام 1983 في بيونغ يانغ، لعائلة تسلسل فيها حكم البلاد لثلاثة أجيال منذ عهد جدها المؤسس كيم إيل سونغ الذي حرر البلاد من اليابانيين. وهو الابن الثاني للزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل.