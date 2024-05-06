ليلى وافي.. كفيفة تدير مدرسة لتعليم الأطفال في خيام خان يونس (فيديو)

نجحت الكفيفة ليلى وافي في إنشاء مدرسة مصغرة للأطفال داخل خيام النزوح في خان يونس بقطاع غزة، كبديل للمدارس التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، ومن أجل تعويض الطلاب تعليميًا بسبب ظروف الحرب الصعبة.

وقالت ليلى للجزيرة مباشر إنها فكرت في إنشاء المدرسة بعد أن لاحظت تأثر مهارات الطلاب بسبب الحرب، مضيفة أنها طرحت الفكرة على عدد من زميلاتها.

وأوضحت ليلى أن المبادرة عمل تطوعي، لكنها أشارت إلى أنهم تمكنوا من توفير كتب للمعلمين فقط، مطالبة الجهات المعنية بتوفير الكتب للطلبة.

وتضم المبادرة 3 فصول دراسية داخل الخيام، وتعمل على 3 فترات يوميًا، إحداها في الصباح واثنتين مساءً، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وعلى الرغم من أن كل فصل يتسع لـ20 طالبًا فقط، إلا أن جهود ليلى وزملائها نجحت في توسيع الفصول لتستوعب حوالي 74 طالبًا.

وذكرت ليلى أن هناك إقبالًا كبيرًا على التسجيل في المدرسة، مشيرة إلى وجود قائمة انتظار من 500 طالب.

وقالت الطالبة لين محمد إنها استفادت كثيرًا من المبادرة التعليمية، مشيرة إلى استرجاعها بعض المعلومات الدراسية.