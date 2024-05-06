مسؤول إسرائيلي: تصريحات نتنياهو بشأن هجوم رفح عقدت المفاوضات

قال مسؤول إسرائيلي إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول الهجوم على رفح، عقّدت مفاوضات تبادل الأسرى المتواصلة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، وصف في حديثه لصحيفة (نيويورك تايمز)، مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، المتواصلة بوساطة قطرية ومصرية بـ”المتأزمة”، مضيفًا أن تعهّد نتنياهو باجتياح رفح أدى إلى “تصعيد حماس من موقفها” خلال المفاوضات الجارية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال الطلب، الإثنين، من المدنيين “الإجلاء المؤقت” من الأحياء الشرقية لرفح والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي:

– ندعو سكان #رفح في المنطقة الشرقية إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي.

– سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الرهائن.

– وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن بدء إخلاء #رفح. pic.twitter.com/ynUiQb6H6c — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 6, 2024

وأشار الجيش في بيان له، إلى أن هذه العملية “ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت”.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن بدء إجلاء السكان يأتي “قبيل الهجوم العسكري على رفح”.

وسبق ودعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ومصر التي تقود الوساطة بين تل أبيب وحركة حماس بالتعاون مع قطر إلى تجنّب أي عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين لخطورتها.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الداعمين له في حكومته يصرون على العملية بذريعة أن رفح هي “آخر معاقل حركة حماس” وللضغط على مسار المفاوضات.