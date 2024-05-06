3 مطالب رئيسية.. بدء اعتصام داخل جامعة أمستردام دعمًا لفلسطين (شاهد)

تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية الداعم لغزة

بدأت مجموعة من الطلاب اعتصامًا داخل جامعة أمستردام بالعاصمة الهولندية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وتنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة.

وكشف الطلاب عن مجموعة من المطالب من أجل فض الاعتصام، تضمنت 3 مطالب رئيسية.

وجاء على رأسها الكشف عن علاقات الجامعة مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وكذلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل لقضية حرية المعلومات.

UvA studenten geven aan hun kamp voor te zetten tot de universiteit alle banden met 'Israël' verbreekt. Zullen studenten op andere Nederlandse onderwijsinstellingen volgen? pic.twitter.com/mnEIsLzJ3Y — Left Laser (@LeftLaser) May 6, 2024

وقد اشترط المطلب الثاني، وهو المقاطعة، وقف جميع أشكال التعاون الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال.

أما المطلب الثالث، فهو وقف جميع العقود مع الشركات الإسرائيلية، وسحب الاستثمار من الشركات الدولية والصناديق التي تدعم الاحتلال.

BREAKING NEWS: Pro 🇵🇸 studenten zetten nu hun tenten op bij het Roeterseiland in Amsterdam. Hun eis? De UvA moet alle banden verbreken met 'Israël' pic.twitter.com/C63myzuFFm — Left Laser (@LeftLaser) May 6, 2024

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة التي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

So proud of the students who began their Gaza solidarity encampment today at university of Amsterdam. Full solidarity and love to them! As lecturers, professors, staff, we must do what we can to support them. pic.twitter.com/SnJjrRyKFI — Kanad Bagchi (@kanad_bagchi) May 6, 2024

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

Students at the UvA, VU and AUC have just set up an encampment to demand divestment and boycott from Israeli companies and institutions at Roeterseiland in Amsterdam. Please come down and show them support. At 6pm there is a staff support demo. Everyone welcome. pic.twitter.com/F76efwDL1S — Harry Pettit (@HarrygPettit) May 6, 2024

وأصبح الاعتصام الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم.