3 مطالب رئيسية.. بدء اعتصام داخل جامعة أمستردام دعمًا لفلسطين (شاهد)

بدأت مجموعة من الطلاب اعتصامًا داخل جامعة أمستردام بالعاصمة الهولندية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وتنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة.

وكشف الطلاب عن مجموعة من المطالب من أجل فض الاعتصام، تضمنت 3 مطالب رئيسية.

وجاء على رأسها الكشف عن علاقات الجامعة مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وكذلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل لقضية حرية المعلومات.

وقد اشترط المطلب الثاني، وهو المقاطعة، وقف جميع أشكال التعاون الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال.

أما المطلب الثالث، فهو وقف جميع العقود مع الشركات الإسرائيلية، وسحب الاستثمار من الشركات الدولية والصناديق التي تدعم الاحتلال.

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة التي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

So proud of the students who began their Gaza solidarity encampment today at university of Amsterdam. Full solidarity and love to them! As lecturers, professors, staff, we must do what we can to support them. pic.twitter.com/SnJjrRyKFI

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

Students at the UvA, VU and AUC have just set up an encampment to demand divestment and boycott from Israeli companies and institutions at Roeterseiland in Amsterdam. Please come down and show them support. At 6pm there is a staff support demo. Everyone welcome. pic.twitter.com/F76efwDL1S

