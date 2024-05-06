سياسة|هولندا

3 مطالب رئيسية.. بدء اعتصام داخل جامعة أمستردام دعمًا لفلسطين (شاهد)

تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية الداعم لغزة

بدء اعتصام داخل جامعة أمستردام للتضامن مع الحراك الطلابي الداعم لفلسطين
بدء اعتصام داخل جامعة أمستردام للتضامن مع الحراك الطلابي الداعم لفلسطين (منصات التواصل)
6/5/2024-|آخر تحديث: 6/5/202404:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بدأت مجموعة من الطلاب اعتصامًا داخل جامعة أمستردام بالعاصمة الهولندية، اليوم الاثنين، تضامنًا مع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية وتنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة.

وكشف الطلاب عن مجموعة من المطالب من أجل فض الاعتصام، تضمنت 3 مطالب رئيسية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وجاء على رأسها الكشف عن علاقات الجامعة مع المؤسسات والشركات الإسرائيلية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، وكذلك الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الامتثال الكامل لقضية حرية المعلومات.

وقد اشترط المطلب الثاني، وهو المقاطعة، وقف جميع أشكال التعاون الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاحتلال.

أما المطلب الثالث، فهو وقف جميع العقود مع الشركات الإسرائيلية، وسحب الاستثمار من الشركات الدولية والصناديق التي تدعم الاحتلال.

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة التي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

وأصبح الاعتصام الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر