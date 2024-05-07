اختراق هائل لبيانات بنكية للعاملين في وزارة الدفاع البريطانية

الهجمات السيبرانية استهدفت نظام مدفوعات الرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين

ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الصين قامت “باختراق هائل للبيانات” في وزارة الدفاع البريطانية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن الهجمات السيبرانية، التي تمت مرتين أو ثلاث مرات، استهدفت نظام مدفوعات الرواتب لعشرات الآلاف من العاملين الحاليين في وزارة الدفاع البريطانية وبعض قدامى المحاربين، وتم الكشف بدرجة كبيرة عن أسمائهم وتفاصيل حساباتهم البنكية.

إجراءات فورية

واتخذت الوزارة إجراءات فورية عندما اكتشفت حدوث عملية الاختراق، حيث قامت بفصل الشبكة الخارجية، التي يديرها أحد المقاولين، عن العمل.

ويعتزم جرانت شابس وزير الدفاع البريطاني، توضيح الأمر لأعضاء مجلس العموم، اليوم، كما سيعلن خطة لحماية العاملين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع الذين تم اختراق بياناتهم.

ونقلت سكاي نيوز عن توبياس ألوود النائب المحافظ والعسكري السابق، أن “الصين ربما تبحث عمّن هم في وضع ضعيف ماليًّا على أساس أنه يمكن الضغط عليهم مقابل الأموال”.

هجمات سابقة

تأتي الهجمات السيبرانية الجديدة بعد أقل من شهرين من اتهام الحكومة البريطانية “للاعبين مرتبطين بالصين” بالقيام بهجومين إلكترونيين على أهداف في بريطانيا.

وأوضح أوليفر دودين نائب رئيس الوزراء البريطاني في خطاب أمام مجلس العموم في شهر مارس/آذار الماضي أن الهجومين استهدفا اللجنة الانتخابية المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات والتمويل السياسي، ومجموعة من النواب البريطانيين الذين يبدون شكوكًا حول توجّهات الصين.

وأوضح دودين أنه تم فرض عقوبات على فردين لهما صلات بالصين لتورّطهما في هذه الهجمات.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن متحدثًا باسم السفارة الصينية في لندن رفض هذه الاتهامات حينها، وقال إن “ما يسمى بالهجمات السيبرانية من جانب الصين ضد المملكة المتحدة قضية مختلقة بالكامل وافتراءات خبيثة”.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بدأ الاثنين من فرنسا جولة في أوروبا، لا تشمل بريطانيا، والتقى في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.