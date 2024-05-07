الأونروا تحذر: هذا ما سيحدث إذا استمر توقف دخول المساعدات عبر معبر رفح

تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، من استمرار توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر منصة إكس، تزامنًا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند المعبر، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت “الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولاسيما في شمال غزة، سوف يزداد سوءًا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه”.

Continued interruption of the entry of aid and fuel supplies at the #Rafah crossing will halt the critical humanitarian response across the #GazaStrip The catastrophic hunger faced by people especially in northern #Gaza will get much worse if these supply routes are interrupted. pic.twitter.com/CYMxbbHMbL — UNRWA (@UNRWA) May 7, 2024

وسيطر جيش الاحتلال صباح اليوم، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلا في المدينة الواقعة بجنوب القطاع بعد غارات جوية شنها الليلة الماضية.

وتعد سيطرة تل أبيب علي معبر رفح تصعيدًا لافتًا عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح المصري والقطري لوقف إطلاق النار وما يتضمنه من صفقة لتبادل الأسرى.

وبدأت بعض الأسر الفلسطينية النزوح تحت أمطار الربيع الباردة، بعد تلقي تعليمات من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية ومنشورات باللغة العربية بالانتقال إلى ما وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها “منطقة إنسانية موسعة” على بعد نحو 20 كيلومترا.

#Rafah hosts 3 of the 8 operational @UNRWA health centres in the #GazaStrip. Any military offensive would substantially increase mortality and morbidity and further weaken an already broken health system. pic.twitter.com/L2NOqEi9fl — UNRWA (@UNRWA) May 6, 2024

ووضع البعض الأطفال والمتعلقات على عربات تجرها الحمير، بينما غادر آخرون بشاحنات صغيرة أو سيرا على الأقدام في الشوارع الموحلة.

وقتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 34600 فلسطيني حتى الآن، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع.