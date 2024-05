الأونروا تحذر: هذا ما سيحدث إذا استمر توقف دخول المساعدات عبر معبر رفح

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، من استمرار توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر منصة إكس، تزامنًا مع إعلان إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن استمرار توقف دخول المساعدات وإمدادات الوقود عند المعبر، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت “الجوع الكارثي الذي يواجهه الناس، ولاسيما في شمال غزة، سوف يزداد سوءًا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه”.

Continued interruption of the entry of aid and fuel supplies at the #Rafah crossing will halt the critical humanitarian response across the #GazaStrip

The catastrophic hunger faced by people especially in northern #Gaza will get much worse if these supply routes are interrupted. pic.twitter.com/CYMxbbHMbL

