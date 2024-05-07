المقاومة تستهدف جنودا ومقر قيادة لجيش الاحتلال في محور نتساريم (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين- مقطعًا مصوّرًا قالت إنه لقصف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور “نتساريم” بصواريخ قصيرة المدى.

كما بثّت قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- صورًا أخرى لاستهداف قوات الاحتلال في المحور ذاته بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- بصواريخ قصيرة المدى.

يذكر أن محور نتساريم يربط شرق قطاع غزة بغربه ويمثل أهمية كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة فصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ضمن مخطط الاحتلال لتقسيم القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وذلك بعد ساعات من إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على مقترح الوسيطين المصري والقطري لوقف إطلاق النار.